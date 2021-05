Audi bringt den e-tron und e-tron Sportback in der Edition S line black heraus. Die Sondermodelle der beiden rein elektrischen SUV sind nun in Deutschland und auf weiteren europäischen Märkten in den Vorverkauf gestartet. Kennzeichen der Editionsexemplare sind unter anderem ein betont sportlicher Exterieur-Look mit schwarzem Singleframe und schwarzen Außenspiegelkappen und ein Innenraum mit orangefarbenen ...

