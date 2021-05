Die Aktien von ThyssenKrupp, einem Industriekonzern mit Schwerpunkt in der Stahlverarbeitung mit Sitz in Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, bleiben weiter unter Druck und solange der 10er-EMA nicht zurückerobert wird, dürfte das auch so bleiben. Allerdings hat sich im Bereich von 9.40 Euro eine massive Unterstützung ausgebildet. Von hier aus könnten die Bullen eine erneute Aufwärtsbewegung bis zum 10er-EMA starten. ...

