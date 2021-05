München (ots) - Zum Abschluss der deutsch-türkischen Krimireihe "Mordkommission Istanbul" bricht Erol Sander in seiner Paraderolle als Kommissar Mehmet Özakin kommenden Samstag, am 29. Mai 2021, zu einem inoffiziellen Auslandseinsatz auf: In "Entscheidung in Athen" hilft er seiner Ex-Frau, ihren verschwundenen Lebensgefährten und dessen entführte Tochter in der griechischen Hauptstadt aufzuspüren. In der Rolle von Sevim Özakin gibt es ein Wiedersehen mit Idil Üner, die ab 2008 zur festen Besetzung der beliebten Reihe gehörte. Auf seiner privaten Mission kommt der Ermittler kriminellen Verbindungen von Politik und Baubranche auf die Spur. Im Zentrum steht ein Umweltproblem als Folge des Baubooms: Selbst der Sand am Meer ist keine endlose Ressource und dessen illegaler Abbau an Stränden ein lukratives Geschäft. Regisseur Ismail Sahin (Kamera: Aljoscha Hennig, Drehbuch: Stefan Kuhlmann und Claus Stirzenbecher nach Figuren von Hülya Özkan) inszenierte den temporeichen TV-Krimi mit exzellenten Bildern.Neben Erol Sander spielen Idil Üner, Michael Rotschopf, Yiannis Niarros, Yorgos Glastras, Antigoni Fryda, Alexandra Kolaiti und viele andere."Mordkommission Istanbul - Entscheidung in Athen" steht ab 27. Mai 2021 und sechs Monate nach der Erstausstrahlung in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit."Mordkommission Istanbul" ist eine Produktion der Ziegler Film Berlin (Produzent: Hartmut Köhler, Producer: Sebastian B. Voß) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel.: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deZiegler Film, Thomas PetersenTel: 030 / 32090548, E-Mail: petersen@ziegler-film.comMEDIA 5, Andreas FünfgeldTel.: 089 / 96087055, E-Mail: andreas.fuenfgeld@media5.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4924536