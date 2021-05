Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Gesamtleistung um fast 4 Prozent auf nahezu 90 Mio. Euro gesteigert, der Umsatz kletterte um 1,5 Prozent auf 42 Mio. Euro. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenangaben habe der Vorsteuergewinn 16 Mio. Euro (Q1 2020: 39 Mio. Euro) betragen und deutlich unter Vorjahr gelegen. Jedoch sei das Vorjahresquartal vom Einstieg des österreichischen Investors ARE bei einem Münchener Wohnimmobilienprojekt der UBM geprägt gewesen. Die zügige strategische Ausrichtung aktueller und künftiger Development Produkte auf ESG-Kriterien habe das Unternehmen durch die sehr erfolgreiche Begebung eines Sustainability Bonds vor 2 Wochen untermauert. Zudem sei am vergangenen Freitag ein sehr lukrativer Forward Sale vermeldet worden. Darüber hinaus verfüge UBM laut SRC über einen aktuellen Cash-Bestand von über 330 Mio. Euro. Damit besitze das Unternehmen eine sehr komfortable finanzielle Ausstattung, um sich bietende Opportunitäten am Markt für neue attraktive Entwicklungen zu nutzen. Die hohe Dividende über 2,20 Euro für das Geschäftsjahr 2020 entspreche einer Dividendenrendite von etwas mehr als 5 Prozent. Aufgrund der sehr positiven Zahlen zum Jahresauftakt sowie dem guten News Flow auf der Finanzierungsseite und bei den Transaktionen erhöhen die Analysten das Kursziel auf 52,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2021, 10:00 Uhr)



