München (ots) - Welche Themen brechen das Eis beim ersten Date? Welche Formen der Liebe gibt es? Wie reagiert das Gegenüber auf einen Tic? Die als "Gewitter im Kopf" bekannten YouTuber Jan und Tim setzen sich ab 28. Mai 2021 in ihrem neuen Joyn Format "Gewitter im Herz" mit den verschiedenen Facetten der Liebe und des Datings auseinander. Ihre treue Begleitung: Gisela. Jan lebt seit seiner Kindheit mit der Krankheit Tourette. Sein Tourette-Syndrom hat er Gisela getauft, um besser aufzuzeigen, welche Äußerungen von ihm kommen und welche von Gisela.Über zwei Millionen Abonnent*innen verfolgen Tim und Jans Abenteuer auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf". In ihren Videos sprechen die beiden offen und humorvoll, aber auch informativ und sachlich über das Leben mit Tourette. Auch in dem neuen Joyn Original "Gewitter im Herz" wollen sie das Thema enttabuisieren und dazu beitragen, den Umgang mit Tourette zu normalisieren.Jan: "Tics sind Äußerungen und Zuckungen, die einfach passieren und die man nicht kontrollieren kann. Sie treten extrem in den Vordergrund, wenn man in Situationen eigentlich der stille Zuhörer sein sollte. Man funkt dann doch immer wieder dazwischen, brüllt rum und wirft etwas. Das sind klassische Momente, in denen es mehr wird."Tim: "Jan und ich sind beide schon länger Single. Es gibt unfassbar viele verschiedene Methoden, um jemanden kennenzulernen. Die Treffen über Dating-Apps sind aber eher unangenehm, wie ich finde. Wir möchten wissen, was der richtige Weg ist und was dabei hilft, die wirkliche Liebe zu finden."Wie reagiert Gisela auf unterschiedliche Dating-Szenarien? Tim und Jan treffen verschiedene Personen - einen Flirt-Coach, eine Liebeshexe, einen Koch, eine Benimm-Expertin und eine Domina. Die beiden lernen, welche Getränke und Speisen aphrodisierend wirken, welche Benimmregeln beim ersten Dinner zu beachten sind und weitere Tipps sowie Tricks in Sachen Dating. Ihr neu erlerntes Wissen wenden sie direkt an und testen unter anderem ihre Flirt-Skills mit Jolina Mennen, ihre neue Benimm-Expertise bei einem Lunch mit Ana Johnson und ihr Smalltalk-Know-how bei einem Blind-Date mit Paul Janke.Produziert wird "Gewitter im Herz" von Studio71 und Redseven Entertainment in enger Zusammenarbeit mit ALL IN - Artist Management. Die redaktionelle Verantwortung für Joyn liegt bei Barbara Gründl. Joyn zeigt ab 28. Mai 2021 immer freitags und dienstags kostenlos neue Folgen. Bei Joyn PLUS+ sind alle sechs Folgen ab Starttag direkt verfügbar.