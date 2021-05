Die Indizes der Wall Street notieren vorbörslich nach der schwachen Dienstagssitzung leicht im Plus. Der Future auf den S&P 500 wird am Mittwoch zwischen dem gestrigen Eröffnungs- und Schlusskurs gehandelt, nachdem der Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 4.200 Punkten fehlschlug. Am Dienstag hatte der marktbreite Index nach der Ausbildung eines neues Wochenhochs (4.212 Punkte) bis zur Unterstützung bei 4,180 Punkten korrigiert, die durch die Hochs vom 14. bis 21. Mai markiert wird. ...

