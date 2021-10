DJ Tesla knackt Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar

Von Al Root

FRANKFURT (Dow Jones)--Tesla gehört nach Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und Facebook nun auch zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar. Im Verlauf stiegen die Aktien des Elektroautobauers auf ein Rekordhoch von 1.045 Dollar, womit die Marke geknackt wurde. Aktuell legen die Papiere um 12,7 Prozent auf 1.025,60 Dollar zu.

Teilnehmer verweisen auf mehrere Gründe für den Anstieg. So hat der US-Autovermieter Hertz bekannt gegeben, insgesamt 100.000 Tesla-Fahrzteuge zu bestellen. Zudem hat Morgan Stanley das Kursziel für die Aktie 900 auf 1.200 Dollar nach oben genommen. Außerdem war das Model 3 des Unternehmens im September das meistverkaufte Fahrzeuge in Europa, wie das Analyse-Unternehmen Jato Dynamics ermittelt hat. In den vergangenen drei Monaten sind die Tesla-Aktien um etwa 60 Prozent nach oben geschnellt. Der S&P-500 und der Dow-Jones-Index sind im gleichen Zeitraum lediglich um etwa 4 bzw. 2 Prozent gestiegen.

