Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) behielt bei der gestrigen geldpolitischen Sitzung ihren Leitzinssatz erwartungsgemäß bei 0,60%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Ungarische Forint (HUF) habe nach der Veröffentlichung abgewertet - nachdem EUR/HUF am Vorabend bis auf 346,50 gefallen sei, sei der Kurs gestern Nachmittag auf knapp 350,00 gestiegen. Die Möglichkeit einer leichten Straffung der Geldpolitik in vier Wochen(wie bereits letzte Woche angekündigt vom MNB-Vizegouverneur Barnabás Virág) bleibe jedenfalls bestehen. Angesichts der hohen Inflationsrate (im April 5,10%) seien die Realzinsen in Ungarn unter den tiefsten weltweit und daran würde auch eine Zinserhöhung um 15 oder 30 Basispunkte nicht viel ändern. Größere Zinsschritte seien bis Jahresende wenig wahrscheinlich. Dementsprechend würden die Analysten mittelfristig einen schwächeren Forint erwarten - EUR/HUF dürfte in den nächsten Monaten in der Bandbreite 350,00 bis 370,00 schwanken. (26.05.2021/alc/a/a) ...

