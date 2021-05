Hannover (www.anleihencheck.de) - Der aktuelle Boom der Rohstoffpreise hat den "Loonie" in luftige Höhen katapultiert, so die Analysten der Nord LB.Der Kanadische Dollar habe zuletzt stark gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Ende Mai notiere der Wechselkurs bei 1,21 CAD pro USD. Die mit Druck aus der Corona-induzierten Flaute kommende Weltkonjunktur treibe derzeit die Nachfrage nach traditionellen kanadischen Exportgütern wie Holz, Öl und Metallen kräftig an. Seit Jahresbeginn habe sich beispielsweise der Preis von Bauholz um circa 85% erhöht. Nachholeffekte bei den Hausbauten sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten würden auf ein zu knappes Angebot treffen, die Kosten würden explodieren. ...

