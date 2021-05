BMW hat im Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing mit der Fertigung der Hochvoltbatterien und Batteriemodule begonnen, die im iX und im i4 zum Einsatz kommen. Auch die Kapazität zur Produktion der E-Motoren am Standort wurde erhöht. Die Batterien für den iX werden in Dingolfing verbleiben, dort soll "in Kürze" die Fertigung des E-SUV anlaufen. Die E-Limousine i4 soll ab Herbst im Werk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...