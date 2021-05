Konkret geht es um eine 7,8 Kilometer lange Erweiterung der Scarborough U-Bahn (Linie 2) in Toronto. Bereits im Mai soll mit dem Bau begonnen werden, bis Herbst 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Auftrag wurde von Infrastructure Ontario und Metrolinx im Rahmen eines öffentlichen Beschaffungsverfahrens vergeben. Die STRABAG-Aktie zeigt sich in Wien am Mittwoch zeitweise 1,26 Prozent höher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...