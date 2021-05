Einblicke vom Börsenparkett von Marcel Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank

Es gibt Licht am Ende des Tunnels! Die viel diskutierte Bundesnotbremse hat in Zusammenarbeit mit den steigenden Zahlen der Geimpften dazu geführt, dass die dritte Welle gebrochen scheint und nun auch tatsächlich wieder Lockerungen realisiert werden können. Bereits seit einigen Wochen wird viel spekuliert, wie es in allen Lebensbereichen nach Corona und der globalen Pandemie weiter geht. Einen kleinen Vorgeschmack auf das was da noch kommen kann, erleben wir nun ganz aktuell am Anleihenmarkt in den USA mit direkter Auswirkung auf den globalen Finanzmarkt.

Die Renditen von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit stiegen zeitweise über 1,6 Prozent und auch deutsche Staatspapiere rentierten nur noch weniger als 0,3 Prozent im Minus. Ausschlaggebend für diesen Trend dürfte die Vermutung sein, dass die expansive Geldpolitik nun doch zurückgefahren werden könnte. Und daran zeigt sich nun, wie instabil die aktuelle Entwicklung (Rally) an den Finanzmärkten doch in Wirklichkeit ist. Die Masse an neuem Geld sorgt für eine neue "Wirklichkeit". Ein Konjunkturpaket jagte das nächste - Corona machte es möglich - und gleichzeitig hielten die Notenbanken die Zinsen im Keller. Anleger hatten also nicht viele Möglichkeiten außer in die Aktienmärkte zu investieren. Beobachter rieben sich verwundert ...

