Zhurong, der chinesische Forschungsrover, hat die Plattform der Landekapsel, die ihn auf die Marsoberfläche gebracht hatte, verlassen und die erste Fahrt auf dem roten Planeten absolviert. Eine gute Woche haben die chinesischen Forscher gebraucht, um ihren Zhurong-Rover für die nächsten Schritte seiner Mission vorzubereiten. Nun konnte das Gefährt die Laderampe der Landekapsel herunter und auf die Marsoberfläche gefahren werden. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Rovers findet sich das folgende Video: Now I'm "literally" on Mars surface. At UTC 2:40, May 22, Zhurong ...

