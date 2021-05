Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - Die erste Tranche der Finanzierung wird ausgeschüttet, da der Biotech-Innovator einen wichtigen Zwischenschritt in der zuvor angekündigten 50-Millionen-Euro-Vereinbarung erreichtPluristem Therapeutics Inc (http://www.pluristem.com/). (Nasdaq: PSTI) (TASE: PSTI) (das "Unternehmen"), ein führendes Biotechnologie-Unternehmen, gab heute den Erhalt eines "Auszahlungsangebots" in Höhe von 20 Millionen Euro (ca. 24 Millionen US-Dollar) von der Europäischen Investitionsbank (EIB) bekannt. Mit dieser Auszahlung - der ersten von drei Finanzierungstranchen - hat Pluristem einen wichtigen Zwischenschritt in einer zuvor angekündigten, https://www.pluristem.com/wp-content/uploads/2020/04/PSTI-PR-Analyst-Call-re-EIB-financing-FINAL.pdfnicht verwässernden Finanzierungsvereinbarung über 50 Millionen Euro erreicht (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158780/000121390020026105/f10k2020ex10-20_pluristem.htma_016https). Gemäß der EIB-Vereinbarung erwartet Pluristem, diese erste Tranche der Mittel im Juni 2021 zu erhalten. Die Vereinbarung wurde von der kENUP Foundation initiiert, einer globalen Partnerschaft zur Förderung von Innovationen mit hohem öffentlichen und gesellschaftlichen Nutzen.Der Erlös der ersten Tranche wird für Forschung und Entwicklung (F&E) in der Europäischen Union genutzt, um die proprietäre regenerative Zelltherapie-Plattform von Pluristem zum Erfolg führen soll.Die erste Tranche in Höhe von 20 Millionen Euro ist nicht besichert und wird fünf Jahre nach der Auszahlung in einer einzigen Zahlung an die EIB fällig. Der Zinssatz beträgt 4 %. Nach Erhalt der Tranche von 20 Millionen Euro wird Pluristem über einen Kassenbestand von mehr als 90 Millionen US-Dollar verfügen.Der CEO und Präsident von Pluristem, Yaky Yanay, sagte: "Die Finanzierung durch die EIB ermöglicht es Pluristem, unsere operativen, klinischen und F&E-Aktivitäten durchzuführen, um unsere Plattform für regenerative Medizin weiterzuentwickeln. Die europäische Bevölkerung altert schnell und es besteht unserer Meinung nach ein klarer Bedarf an neuartigen Behandlungen für eine Reihe von Krankheiten und Leiden, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Wir wollen diesen Finanzierungsmechanismus nutzen, um unsere Produktkandidaten bis zur Reife zu entwickeln. Wir danken der EIB für ihre andauernde Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Technologie.""Zu den wichtigsten Stärken von Pluristem gehört eine hochmoderne, automatisierte Zellexpansionstechnologie, die auf 17 Jahren Zelltherapieforschung basiert. Darüber hinaus ermöglichen unsere hauseigenen Produktionskapazitäten die Herstellung von allogenen Zellproduktkandidaten in großen Mengen mit einer Konsistenz von Charge zu Charge."Chen Franco-Yehuda, der CFO von Pluristem, fügte hinzu: "Pluristem verfügt über einen starken Barmittelbestand, mit denen wir unsere F&E-Bemühungen beschleunigen können, so dass wir neue regenerative Medikamente für Bedürftige bereitstellen können. Die Finanzierungsvereinbarung mit der EIB stellt für uns eine kreative, nicht verwässernde Form der Finanzierung dar und wir glauben, dass sie uns für die Zukunft gut positioniert."Informationen zur Europäischen InvestitionsbankDie Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie stellt langfristige Finanzierungen für solide Investitionen zur Verfügung und trägt damit zur Erreichung der politischen Ziele der EU bei.Informationen zu Pluristem TherapeuticsPluristem Therapeutics Inc. ist ein führender Hersteller im Bereich der regenerativen Medizin, der neuartige plazentabasierte Produktkandiaten für Zelltherapien entwickelt. Das Unternehmen konnte robuste klinische Studiendaten mit mehreren Indikationen für seine patentierten PLX-Zell-Produktkandidaten zeigen und führt zurzeit klinische Studien mit mehreren Indikationen im Spätstadium durch. Es wird angenommen, dass PLX-Zellproduktkandidaten eine Reihe therapeutischer Proteine als Reaktion auf Entzündungen, Ischämie, Muskeltrauma, hämatologische Störungen und Strahlenschäden freisetzen. Die Zellen werden mit der firmeneigenen dreidimensionalen Expansionstechnologie gezüchtet und können Patienten "von der Stange" verabreicht werden, ohne dass ein Abgleich der Gewebemerkmale notwendig ist. Pluristem verfügt über eine starke IP-Position, eine unternehmenseigene und vom Unternehmen selbst betriebene GMP-zertifizierte Produktions- und Forschungseinrichtung, strategische Beziehungen zu großen Forschungsinstituten und ein erfahrenes Managementteam.Safe Harbor-ErklärungDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Securities Act und der Safe Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-amerikanischer Wertpapiergesetze. Pluristem verwendet beispielsweise zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es den erwarteten Zeitpunkt und die Verwendung der Erlöse aus der ersten Tranche der EIB-Mittel erörtert und davon ausgeht, dass die Finanzierung es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine operativen, klinischen und F&E-Aktivitäten durchzuführen, um seine Plattform für regenerative Medizin weiterzuentwickeln, und dass die Mittel das Unternehmen gut für die Zukunft positionieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Pluristem und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind: Änderungen der Technologie und der Marktanforderungen; Pluristem könnte auf Verzögerungen oder Hindernisse bei der Einleitung und/oder dem erfolgreichen Abschluss seiner klinischen Studien stoßen; die Produkte von Pluristem könnten von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigt werden, die Technologie von Pluristem könnte im weiteren Verlauf nicht validiert werden und die Methoden von Pluristem könnten von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht akzeptiert werden; Pluristem könnte nicht in der Lage sein, wichtige Mitarbeiter, deren Wissen für die Entwicklung seiner Produkte wesentlich ist, in Schlüsselpositionen zu halten oder zu gewinnen; es könnten unvorhergesehene wissenschaftliche Schwierigkeiten mit dem Verfahren von Pluristem auftreten; die Produkte von Pluristem könnten sich als teurer erweisen als erwartet; die Ergebnisse im Labor könnten nicht zu gleich guten Ergebnissen in realen klinischen Umgebungen führen; die Ergebnisse präklinischer Studien könnten nicht mit den Ergebnissen klinischer Studien am Menschen korrelieren; Pluristems Patente könnten nicht ausreichend sein; Pluristems Produkte könnten den Empfängern schaden; Änderungen in der Gesetzgebung könnten sich negativ auf Pluristem auswirken; die Unfähigkeit, rechtzeitig neue Technologien, Produkte und Anwendungen zu entwickeln und einzuführen; der Verlust von Marktanteilen und der Preisdruck, der sich aus dem Wettbewerb ergibt, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen von Pluristem wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, ist Pluristem nicht verpflichtet, Revisionen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten bezüglich Pluristem wird auf die Berichte von Pluristem verwiesen, die regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden.