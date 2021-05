Seit dem letzten Kaufsignal im November 2018 hat der Gebert-Börsenindikator Index mehr als 80 Prozent zugelegt. Der DAX konnte im gleichen Zeitraum nur etwas mehr als 20 Prozent an Wert gewinnen. Der Gebert-Indikator fasst vier für die Kursentwicklung wichtigen Faktoren Inflation, Jahreszeit, Zins und Dollarkurs in einer Zahl zusammen und kombiniert das Ergebnis mit der Strategie der Relativen Stärke. Was sind die Gründe für das Verkaufssignal?Nach einem vier Punktesystem wird entschieden, ob in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...