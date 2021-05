Küsnacht (www.fondscheck.de) - Der Digital-Health-Sektor verzeichnet ein Rekordwachstum, so die Experten der Bellevue Asset Management AG.Die Corona-Pandemie habe den entscheidenden Anstoß für die Digitalisierung des Gesundheitswesens gegeben, welches 12% der globalen Wertschöpfung repräsentiere und noch weitgehend eine digitale grüne Wiese sei. Die Dynamik neuer Technologien zeige sich in vielen Anwendungsgebieten wie der Telemedizin, der roboterunterstützten Chirurgie und der digitalen Blutzuckerüberwachung. So würden verschiedene Expertenstudien prognostizieren, dass sich der globale Telemedizinmarkt von 2018 bis 2026 von rund USD 34 Mrd. auf über USD 185 Mrd. verfünffachen werde und langfristig sogar allein in den USA die Marke von USD 250 Mrd. erreichen könnte. ...

