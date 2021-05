Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Geschlossene Fitnessstudios, kaum Freizeitaktivitäten möglich: davon konnten manche Branche wie beispielsweise E-Sports und Gaming-Anbieter profitieren. Und nach der Pandemie? Die Corona-Zahlen sinken und damit werden wieder andere Freizeitangebote möglich. Was bedeutet das für die Branchen, die vom Lockdown quasi profitiert hatten und wie kann man zukunftsträchtige Unternehmen identifizieren? David Hartmann, Vontobel, erklärt im Interview, was aus diesem Bereich zu erwarten ist und was sich hinter dem Vontobel E-Sports und Gaming Index verbirgt. Mehr dazu im Video.