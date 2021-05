Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Inflationsängste schwanken mal mehr und mal weniger - und mit ihnen die Märkte. Zuletzt hatte der DAX von wieder gedämpften Sorgen profitiert. Bleibt das so? Positive Signale von Seiten der deutschen Wirtschaft in Form von einem ifo-Index auf 2-Jahres-Hoch und Aussagen von US-Notenbankern hatten den DAX zum Start in die verkürzte Handelswoche nach Pfingsten angeschoben: Bis auf ein neues Rekordhoch. Doch wenn die Börse zuletzt eins gezeigt hatte, dann das: Schwankungen sind gerade jederzeit möglich. Oder bleibt es nun erst mal ruhiger? Was signalisieren gerade die Anleiherenditen? Marktkenner Arthur Brunner von der ICF Bank nimmt die Märkte im Interview mit Moderatorin Viola Grebe unter den Lupe. Mehr dazu im Video.