DJ Hellofresh sieht Investitionen 2021 nun bei bis zu 200 Mio EUR

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kochboxenversender Hellofresh will im laufenden Jahr stärker investieren als bisher geplant. Die Hellofresh SE wolle 2021 nun bis zu 200 Millionen Euro investieren, sagte CFO Christian Gärtner auf der online übertragenen Hauptversammlung des Berliner Konzerns. Auf dem Kapitalmarkttag Ende Dezember hatte der im MDAX notierte Konzern nach einer ersten Indikation für 2021 Investitionen zwischen 130 und 150 Millionen Euro angepeilt.

Investiert werden soll in den Ausbau der Produktionskapazität in den meisten Kernländern. Diese soll zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2022 in beiden Segmenten, US und International, verdoppelt werden. Erreicht werden soll dies vor allem durch neue Fulfilment Center. Investiert werden soll stark in den größten Produktionsstandort in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona.

Außerdem plane der Konzern Investitionen in Automatisierungsprojekte, in Kapazitätsausbau im US-Fertiggerichte-Bereich sowie den weiteren Ausbau von Growth Marketing, Data Science und Technologie, so Gärtner.

Der Konzern plane kurzfristig, also in den kommenden ein bis drei Jahren, eher Aktienrückkäufe als die Zahlung einer Dividende, antwortete Gärtner auf eine Aktionärsfrage. Mittelfristig werde das Unternehmen aber auch Dividenden erwägen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2021 06:07 ET (10:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.