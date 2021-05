2030 will die russische Raumfahrtbehörde ein Raumfahrzeug erst zum Mond, dann zur Venus und schließlich zum Jupiter schicken. Auf der 50-monatigen Reise soll ein Atomreaktor für die notwendige Energie sorgen. Die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos will 2030 erstmals das atomgetriebene Energiemodul Zeus bei einem Langstreckenflug durchs All testen. Das berichtet die staatliche russische Presseagentur Tass. Zeus beinhaltet einen 500-Kilowatt-Atomreaktor, der wiederum in das Raumfahrzeug Nuklon integriert werden soll. Nuklon befindet sich noch in der Entwicklung und soll Ende Juli 2024 fertiggestellt ...

