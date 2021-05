DGAP-News: Falkenstein Nebenwerte AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Der geprüfte und in der heutigen Aufsichtsratssitzung festgestellte Jahresabschluss der Falkenstein Nebenwerte AG für das Geschäftsjahr 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 0,02 Mio. aus (Vorjahr Jahresüberschuss EUR 0,24 Mio.). Das Eigenkapital liegt damit zum Bilanzstichtag 2020 bei EUR 1,65 Mio. (Vorjahr EUR 1,67 Mio.). Das Wertpapiervermögen der Falkenstein Nebenwerte AG entwickelte sich im Geschäftsjahr 2020 insgesamt positiv. Die Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 21,0%. Der Unterschied zum ausgewiesenen Ergebnis beruht auf dem handelsrechtlich verankerten Imparitätsprinzip, nach dem bei der Falkenstein Nebenwerte AG unrealisierte Gewinne im Wertpapierbesitz im Bilanz- und Ergebnisausweis nicht berücksichtigt werden. Primäre Zielgröße der Falkenstein Nebenwerte AG ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens. Wir schauen hierbei vorrangig auf Fünfjahreszeiträume. Für den laufenden Zeitraum 2016 bis 2020 lag die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite bei 28,6% p.a. Für den Zeitraum von 2017 bis 2021 ist ein Rückgang der 5-Jahres-Performance zu erwarten. Hintergrund ist hier, dass das Jahr 2016 mit einer Steigerung des wirtschaftlichen Ergebnisses in Höhe von 135% aus der Berechnung herausfällt. Im Schnitt streben wir bei den gegebenen Verhältnissen pro Jahr eine Steigerung des wirtschaftlichen Eigenkapitals von mehr als 5% p.a. an. Die Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2021 ist von hohen Schwankungen geprägt, verläuft in einem freundlichen Kapitalmarktumfeld aber insgesamt bisher positiv und im Rahmen der angestrebten Ziele. Der Ergebnisausweis nach HGB zum Jahresende 2021 ist neben dem allgemeinen Geschäftsverlauf auch davon abhängig, ob und in welchem Umfang stille Reserven im Wertpapierbesitz realisiert werden. Die Hauptversammlung der Falkenstein Nebenwerte AG wird voraussichtlich im 3. Quartal 2021 als Präsenzhauptversammlung unter Berücksichtigung der dann vorhandenen räumlichen Möglichkeiten und Corona-Vorschriften stattfinden. Hamburg, den 26. Mai 2021 Der Vorstand

