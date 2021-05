FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Gerresheimer von 106,00 auf 114,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verpackungshersteller habe gute mittelfristige Perspektiven vor allem durch einen verstärkten Trend zu Biopharmazeutika und geplante Kapazitätserweiterungen in diesem Bereich, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Rückenwind durch Covid-19-Impfstoffe dürfte vor allem bei regelmäßigen Auffrischungen deutlich zu spüren sein./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 10:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 10:38 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

