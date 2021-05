DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Corporate News SPORTTOTAL AG: Hauptversammlung ermöglicht Finanzierung weiteren Wachstums - Hauptversammlung billigt neues Genehmigtes Kapital und die Ausgabe einer Wandelanleihe - Christoph Tönsgerlemann und Martin Ott als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt - Strategischer Fokus auf Wachstum im Segment DIGITAL Köln, 26. Mai 2021. Die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG, die auch in diesem Jahr digital abgehalten wurde, hat den Weg für die Finanzierung des angestrebten Wachstums der SPORTTOTAL freigemacht. Mit der Billigung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von ca. 15,5 Mio. Euro und der expliziten Genehmigung einer Wandelschuldverschreibung über rund 7,0 Mio. Euro ermöglicht die Hauptversammlung der Gesellschaft die Finanzierung ihrer Wachstumspläne. Trotz der aktuell unverändert massiven Auswirkungen der Beschränkungen durch die COVID19-Pandemie auf die Geschäftsmodelle der SPORTTOTAL Gruppe, beweist dies, dass die Aktionäre auch weiterhin zu den Wachstumsplänen stehen. Sämtliche Vorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Kapitals angenommen. Christoph Tönsgerlemann und Martin Ott wurden als Aufsichtsräte von der Hauptversammlung bestätigt. SPORTTOTAL wird sich, wie CEO Peter Lauterbach in seiner Vorstandsrede ausführte, in den nächsten Monaten auf das weitere Wachstum der Streaming-Plattform für live Sport-Events sporttotal.tv konzentrieren und dabei insbesondere den Bereich der lokalen Werbeeinbuchungen weiterentwickeln. Vorstand und Aufsichtsrat entlastet

Der Vorstand der SPORTTOTAL AG wurde mit 94,70 %, der Aufsichtsrat mit 94,83 % entlastet. RSM GmbH zum Abschlussprüfer gewählt

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde wiederum die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft RSM GmbH, Stuttgart, gewählt.



Christoph Tönsgerlemann und Martin Ott als Aufsichtsräte bestätigt

Nachdem die langjährigen Aufsichtsräte Dr. Michael Kern und Jens Reidel zu Ende 2020 ihr Mandat niederlgt hatten, wurden Christoph Tönsgerlemann und Martin Ott vom Amtsgericht Köln zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Die Hauptversammlung hat diese nun als Aufsichtsräte bestätigt. Martin Ott, vormals Global Head of M&A der adidas AG, ist als selbständiger Berater tätig und Christoph Tönsgerlemann ist Vorstandsvorsitzender der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Der SPORTTOTAL AG ist es somit gelungen, den Aufsichtsrat mit weiteren Kompetenzen in den Bereichen Governance und digitale Geschäftsmodelle zu ergänzen.

Über die SPORTTOTAL AG:

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

