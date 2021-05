Newton (Pennsylvania) und Vancouver (British Columbia), den 26. Mai 2021 - Jericho Energy Ventures (TSX-V: JEV, Frankfurt: JLM0, OTC: JROOF) ("Jericho", "JEV" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige-Tochtergesellschaft, Hydrogen Technologies Inc. ("HTI"), die neueste Generation 2.0 der Wasserstoffkesselserie 3000 des cleanH2steam DCC vorgestellt hat.

Seit der Übernahme von HTI durch Jericho im Februar 2021 hat das technische Team von HTI zusammen mit seinem Produktionspartner aus dem Vereinigten Königreich, UnitBirwelco, das bisherige Design der Generation 1.0 verfeinert und verbessert, um die Kundenerwartungen auf dem Dampfkesselmarkt nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Der Wasserstoffkessel DCC der Generation 2.0 von HTI verfügt über ein verbessertes und optimiertes Brennstoffzufuhrsystem mit hochpräzisen Massendurchflussmessern, verbesserter Prozessüberwachung und Fernverwaltungsoptionen. Das technische Team hat auch Verbesserungen am Design des Zünders vorgenommen, die eine optimale Verbrennung und somit einen höheren thermischen Wirkungsgrad ermöglichen.

Das technische Design wurde auch von einer aktiven Beschaffungsstrategie begleitet, die zu Änderungen in der Metallurgie führte, die die zurzeit hohen Kosten und die lange Vorlaufzeit in den globalen Lieferketten im Hinblick auf Edelstahl addressieren. Die Bereitstellung eines kosteneffizienten Wasserstoffkessels CleanH2steam DCC ist eine der höchsten Prioritäten von HTI.

Brian Williamson, CEO von JEV, sagte: "Wir sind stolz darauf, die neue Generation 2.0 unserer bahnbrechenden Wasserstoffkessellösung cleanH2steam DCC vorzustellen. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit und die kontinuierliche Partnerschaft mit UnitBirwelco und freuen uns darauf, bei der Kommerzialisierung unseres emissionsfreien Wasserstoffkessels für den gewerblichen und industriellen Dampfmarkt zur Reduzierung der globalen Emissionen beizutragen. Ich möchte auch dem President von HTI, Janet Reiser, sowie dem Gründer und Chief Technology Officer von HTI, Ed Stockton, dafür danken, dass sie die Verbesserung dieser erstklassigen Technologie vorangetrieben haben."

Über Jericho Energy Ventures

Jericho Energy Ventures (https://jerichoenergyventures.com) (JEV) konzentriert sich darauf, die Wende zur Energiegewinnung mit niedrigem CO2-Ausstoß mit Investitionen in Wasserstofftechnologien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und neue Energiesysteme voranzutreiben. Die 100-%-Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies, liefert eine patentierte emissionsfreie Wasserstoffkessel-Technologie für die gewerbliche und industrielle Wärme- und Dampfindustrie (Marktvolumen von 30 Milliarden USD pro Jahr). JEV besitzt und betreibt auch produzierende Öl- und Gasaktiva im Zentrum der USA, vorwiegend in Oklahoma.

Ansprechpartner:

Adam Rabiner

Director, Investor Relations

Jericho Energy Ventures

+1 604.343.4534

mailto:adam@jerichoenergyventures.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich Jerichos Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Jericho liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "voraussieht" oder "nicht voraussieht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder kann Aussagen enthalten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse fortgesetzt, eintreten oder erreicht "werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Obwohl Jericho davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen Informationen und Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen und Risiken im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen und der aktuellen und zukünftigen Rohstoffpreise, einschließlich der anhaltend niedrigen Ölpreise, der erheblichen und anhaltenden Volatilität der Aktienmärkte, der Währungs- und Zinssätze, der staatlichen Regulierung der Öl- und Gasindustrie, einschließlich der Umweltregulierung; geologische, technische und Bohrprobleme; unvorhergesehene Betriebsereignisse; Wettbewerb um und/oder Unfähigkeit, Bohranlagen und andere Dienstleistungen zu erhalten; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von Aufsichtsbehörden zu erhalten; Haftungen, die mit der Öl- und Gasexploration, -erschließung und -produktion verbunden sind; und die anderen Faktoren, die in unseren öffentlichen Einreichungen unter www.sedar.com. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Jericho verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

