Unterföhring (ots) -- Ab Sommer können Kunden ihr DAZN-Abonnement auch über Sky Q buchen und über ihre Sky Rechnung bezahlen und erhalten Zugang zur innovativen DAZN-App, sowie zu den zwei linearen DAZN-Kanälen, allesamt in HD- Mehr Komfort: nur eine Rechnung für Sky und DAZN, und Sky als Ansprechpartner für die DAZN-Kunden- Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis: DAZN-Jahresabonnement in 12 bequemen Monatsraten auf der Sky Rechnung erhältlich- Das erweiterte DAZN-Erlebnis auf Sky geht einher mit dem wachsenden DAZN-Portfolio an Must-Watch-Fußball, z.B. aus der Bundesliga und der UEFA Champions League, sowie einer Reihe weiterer populärer Sportarten wie US-Sport, Tennis, Kampfsport und vielem mehr- Die Expansion geht weiter: Sky Q stärkt Position als All-in-One-Plattform- Weitreichende Kooperation von Sky und DAZN auch in ÖsterreichUnterföhring (ots) - Unterföhring, 26. Mai 2021 - Gute Nachrichten für Millionen von Sportfans in Deutschland: Sky und DAZN bauen ihre Kooperation aus. Ab Sommer können Kunden künftig bequem auch über Sky Q ihr DAZN-Abonnement buchen und das beste Sportangebot an einem Ort und auf einer Rechnung genießen: mit Bundesliga und UEFA Champions League auf DAZN sowie Bundesliga, 2. Bundesliga, Premier League, DFB-Pokal und Formel 1 über ein Sky Sport Paket - alles auf einer Plattform.Mit der DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, in der kommenden Saison eine noch größere Auswahl an spannenden Live-Sport-Events, darunter etwa die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast die komplette UEFA Champions League, La Liga, US-Sport, Tennis, Kampfsport und vieles mehr.Auf DAZN können alle Events live, Re-Live auf Abruf oder in Form von Highlights angesehen werden, wann immer die Fans es wünschen. Zudem bietet DAZN eine schnell wachsende Bibliothek an von der Kritik gefeierten Originalinhalten - darunter "Ronaldo: El Presidente", "The Making of" oder "Being Mario Götze", die es Sportfans ermöglichen, über das Spiel hinaus zu gehen und ihre Lieblingsstars und -sportarten besser zu verstehen als je zuvor.Kunden, die DAZN über Sky buchen, genießen außerdem das Beste von DAZN auf den zwei linearen DAZN-TV-Kanälen (DAZN1 und DAZN2), die die beste Live-Action der DAZN-Inhalte in die Wohnzimmer der Fans bringen. Diese sind auf allen Sky Receivern verfügbar, einschließlich Sky Q, Sky+ und der Sky Q Mini Box. Die beiden linearen DAZN-Kanäle stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben. Sie werden vor allem diejenigen ansprechen, die nicht über die Sky Q Set-Top-Box verfügen oder die einen Internet-Zugang mit begrenzter Geschwindigkeit haben.Dank der tiefen Integration können Fans die DAZN-App und die neuen linearen DAZN-Kanäle ganz einfach auf der Sky Q Benutzeroberfläche finden. Kunden können ihr DAZN-Abo künftig auch direkt über Sky buchen und sich in diesem Zusammenhang auch direkt an den Sky Kundenservice wenden. Ab dem Sommer kann DAZN als Monatsabonnement zum Standardpreis von DAZN oder als Jahresabonnement abgeschlossen werden, wobei der Standardpreis von DAZN in 12 bequeme Monatszahlungen aufgeteilt wird.Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland:"Dank der erweiterten Kooperation mit DAZN brauchen unsere Kunden auch in Zukunft nur eine Fernbedienung, um den besten Fußball an einem Ort zu sehen. Durch die Integration auf Sky Q und die Abrechnung über Sky wird es für die Kunden noch bequemer, ihre Sky Programme und DAZN-Inhalte auf Knopfdruck zu genießen."Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH bei DAZN:"Mit der Integration der DAZN-App und der beiden linearen DAZN-Kanäle auf Sky bleiben wir einmal mehr unserem Ziel treu, jedem Fan den Zugang zu seinem Lieblingssport auf DAZN zu ermöglichen - jederzeit und überall."In Österreich erleben Fans mit Sky Sport Austria ab der Saison 2021/22 alle Spiele der UEFA Champions League, der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live und in voller Länge. Und die weitreichende Kooperation mit DAZN geht weiter, denn Sky und DAZN haben einen Deal für die UEFA Champions League für drei Jahre ab der kommenden Saison 2021/22 vereinbart, wobei alle Spiele der UEFA Champions League sowohl über Sky als auch über DAZN in Österreich live verfügbar sein werden.Über DAZNDAZN ermöglicht es Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall zu erleben. Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick: DAZN bietet über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD-Qualität und zeigt damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 14,99EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Neben der monatlichen Zahlungsweise gibt es auch die Möglichkeit ein Jahresabonnement für 149,99EUR abzuschließen. DAZN ist 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet und mittlerweile in über 200 Länder und Regionen verfügbar. DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen Android und iOS Smartphones sowie Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox. DAZN ist Teil der DAZN Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. 