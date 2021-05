Nach einer Halbierung in der Spitze beim Bitcoin-Preis lautet eine der wichtigsten Fragen der Akteure am Kryptomarkt, ob ein Verlust in diesem Ausmaß bereits mit einer Kapitulation, und damit einem antizyklischen Kaufsignal gleichzusetzen ist. BÖRSE ONLINE erklärt, wie sich die Frage beantworten lässt und zu welchen Schlüssen J.P. Morgan kommt.

