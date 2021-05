Bern (ots) - Play Suisse, die Streaming-Plattform der SRG, wächst und wächst: an Inhalten und auch bei der Anzahl der Registrierungen. Mehr als eine Viertelmillion Schweizer Accounts nutzen mittlerweile die Plattform. Und neu abrufbar sind die Schweizer Kino-Kassenschlager "Heidi" und "Papa Moll". Für Krimi-Fans stehen neu alle Schweizer "Tatort"-Folgen aus Luzern und Zürich zur Verfügung.Seit der Lancierung am 7. November des vergangenen Jahres verzeichnet Play Suisse ein konstant starkes Wachstum. Mittlerweile nutzen bereits mehr als eine Viertelmillion Accounts das Angebot, und auf den verschiedenen Plattformen wie Web, Mobile und Big Screen sind nun 750'000 Geräte registriert. Jede Woche kommen mehrere Tausend neue Nutzerinnen und Nutzer hinzu. Besonders erfreulich auch, dass die Grundidee von Play Suisse, Inhalte über die Sprachregionen hinweg anzubieten, sehr rege genutzt wird: Bereits ein Drittel der Inhalte wird mit Untertiteln gestreamt. Der Angebotskatalog mit mittlerweile mehr als 2000 untertitelten Inhalten wird in diesem Jahr substanziell weiter ausgebaut. Play Suisse wird in den kommenden Monaten auf weiteren Plattformen starten und mit zahlreichen neuen Content-Partnerschaften überraschen.Neue Inhalte: "Heidi", "Papa Moll" und alle Schweizer Folgen von "Tatort"Neu auf Play Suisse verfügbar sind in den verschiedenen Sprachversionen die Kino-Kassenschlager "Heidi" (2015) von Alain Gsponer mit Anuk Steffen als Heidi und Bruno Ganz als Alp-Öhi sowie "Papa Moll" (2017) von Manuel Flurin Hendry mit Isabella Schmid und Stefan Kurt als Mama und Papa Moll. Und für die Krimi-Fans sind nun sämtliche Schweizer "Tatort"-Folgen aus Luzern und Zürich abrufbar.Play Suisse ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Apple TV, Android TV und Swisscom-Box. Zudem ist Play Suisse als Mobile- und Tablet-Version nutzbar und kann via Chromecast auf dem TV-Bildschirm gestreamt werden. Die Registrierung ist kostenlos.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100871486