Bremen (pta031/26.05.2021/14:20) - Bremen, 26. Mai 2021 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) haben während der heutigen Haupt-versammlung alle zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen. Die Sitzung wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie auch in diesem Jahr virtuell, d.h. ohne körperliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die virtuelle Hauptversammlung wurde zeitgleich im Internet übertragen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit EUR 0,43 je Stückaktie für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat haben die Aktionärinnen und Aktionäre heute zugestimmt. Auch die weiteren Beschlussvorschläge der Tagesordnung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Diese waren im Einzelnen die Entlastung der Organe Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer, die Wahlen zum Aufsichtsrat (Robert Wethmar, Prof. Heinz Stoewer und Christa Fuchs wurden im Rahmen der Einzelabstimmung für den jeweiligen weiteren Zeitraum bestellt) sowie die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung mit entsprechender Satzungsänderung.

