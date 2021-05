Frankfurt (www.fondscheck.de) - TAMAC Green Champions (ISIN DE000A2QK5Q6/ WKN A2QK5Q) - so heißt der neue Investmentfonds, den die in England ansässige Fondsboutique TAMAC kürzlich aufgelegt hat, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Im Interview mit "ChampionsNews" spreche Thomas Hill, CFA, Tech-Enthusiast und Fondsmanager bei TAMAC, darüber, welche Ziele sich der neue Fonds gesteckt habe und wie er Nachhaltigkeit im Portfolio integriere. Er gehe beispielhaft darauf ein, welche nachhaltigen Lösungen in seinen Augen für drängende Umweltprobleme vielversprechend seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...