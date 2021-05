Zug (www.fondscheck.de) - Der "15 FiCAS Active Crypto ETP" der FiCAS AG notiert ab sofort an der Wiener Börse unter der ISIN CH0548689600, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Österreich hat sich schon früh mit dem Potenzial von Kryptowährungen auseinandergesetzt und steht digitalen Assets sehr offen und positiv gegenüber. Die Notierung von 15 FiCAS Active Crypto ETPs ermöglicht Investoren in Österreich den Zugang zu einer einzigartigen Krypto-Investitionsmöglichkeit und den Vorteilen einer Börsennotierung wie transparenter, regulierter und überwachter Handel mit Echtzeit-Informationen, sichere Abwicklung über ihren regulären Broker oder ihre Bank. ...

