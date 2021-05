DJ Gastronomiebranche kann wieder eröffnen - Kampagne soll Vertrauen bei Gästen in die Branche zurückbringen

Luzern (pts035/26.05.2021/14:50) - Die Gastronomie gehört zu den Branchen, die mitunter am härtesten von den COVID-Massnahmen betroffen sind. Heute verkündete der Bundesrat, dass ab Montag, 31. Mai 2021, auch Innenbereiche von Restaurants mit Schutzkonzepten wieder geöffnet werden können. Der Entscheid sorgt bei Gastronomen für Freude, aber auch Skepsis, ob Gäste sich drinnen sicher fühlen. Es warten weiterhin logistische Herausforderungen und grosse Unsicherheiten. Mit der Kampagne # sichergeniessen will die Gästeplattform Pogastro.com Vertrauen bei Gästen wiedererschaffen und somit die Gastro-Branche tatkräftig bei den Eröffnungen unterstützen.

Nach langem Warten dürfen nun ab dem 31. Mai 2021 Innenbereiche von Restaurants mit Schutzkonzepten geöffnet werden. Die Öffnung der Terrassen am 19. März 2021 war nur ein kleiner Lichtblick und viele Betriebe konnten dies gar nicht erst realisieren. Zurückhaltung und Verunsicherung sind nach wie vor gross. Nach dem Entscheid in der heutigen Bundesratssitzung müssen sich die Gastronomie-Betriebe das Vertrauen der Gäste erst wieder erarbeiten.

Hier setzt die Kampagne # sichergeniessen der Gästeplattform Pogastro.com an. Unter dem Motto "Gemeinsam zu Tisch" versammelt sie symbolisch die gesamte Branche an einem Tisch, beziehungsweise auf der Homepage sichergeniessen.com. Unterstützt wird die Kampagne bereits jetzt schon von Unternehmen aus verschiedenen Branchen Mit der Plattform können gastronomische Betriebe ihre Bemühungen und Schutzkonzepte sichtbar machen. Auch Gäste profitieren, indem sie auf der Plattform Lokalitäten in ihrer Nähe entdecken und sich über deren Massnahmen informieren können.

Und mittendrin stehen die Gäste

Die Kampagne soll auch ein Appell an die Gäste sein, die Branche zu unterstützen. "Von einer starken Gastronomie profitieren alle. Es ist deshalb wichtig, dass die Betriebe so schnell wie möglich wieder als Orte des sicheren Genusses wahrgenommen werden", sagt Initiant Thomas Holenstein. So wird die Kampagne auch öffentlich von bekannten Branchen-Gesichtern unterstützt und unter dem entsprechenden Hashtag # sichergeniessen auf Social Media verbreitet.

Dabei gibt es auch eine integrierte Aktion mit dem Namen "herzlichgeniessen". Ganz einfach beim Lokalbesuch vor dem Bezahlen einen Geldschein zu einem Herz falten, fotografieren und auf Social Media teilen - schliesslich mit den Hashtags # sichergeniessen und # herzlichgeniessen versehen und das Restaurant taggen. Damit gibt's jeden Monat die Chance, Lunch-Check-Gutscheine für das Lokal seiner Wahl zu gewinnen. Also nichts wie los ins nächste Restaurant, mitmachen - und vor allem: sicher geniessen!

Eigenproduzierter Song umrundet die ganze Kampagne

Für die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl kann man sich auf Spotify den Song "Come with me" von John Dining anhören und weiter teilen. Das Lied ist ein Aufruf an alle, gemeinsam anzupacken und lokale Restaurants, Bars und Imbisse zu unterstützen. Zu Tisch draussen sowie auch ab Montag wieder drinnen!

Über Pogastro.com Pogastro.com ist Teil der Precom Group AG und gehört seit Jahren zu den effektivsten Vermarktungstools in der Gastronomie. Pogastro.com unterstützt gastronomische Unternehmen in der Digitalisierung und dem Marketing. So zum Beispiel mit digitalen Speisekarten, Webauftritten, Reservierungslösungen, COVID-19-Gäste-Registrierungen oder Promotions-Werkzeugen für Social Media. Pogastro.com präsentiert Gästen mit seinem öffentlichen Verzeichnis die leckersten Angebote aus der Welt der Gastronomie und ist die Initiantin der Kampagne # sichergeniessen, die nach Corona das Vertrauen in die Gastro-Branche wieder stärken soll.

