Seit dieser Woche notiert der "15 FiCAS Active Crypto ETP" an der Wiener Börse. "Die Notierung von 15 FiCAS Active Crypto ETPs ermöglicht Investoren in Österreich den Zugang zu einer einzigartigen Krypto-Investitionsmöglichkeit und den Vorteilen einer Börsennotierung wie transparenter, regulierter und überwachter Handel mit Echtzeit-Informationen, sichere Abwicklung über ihren regulären Broker oder ihre Bank", heißt es seitens der Schweizer Crypto Investment Management-Boutique FiCAS. Niklaus Neddermann, Chief Growth Officer der FiCAS AG: "Wir freuen uns sehr, dass unser aktiv gemanagtes Krypto-Investmentvehikel nun an der Wiener Börse gelistet und endlich sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren in der ...

