Wien (www.fondscheck.de) - Neben den ersten beiden Kryptowährungs-Produkten von 21Shares ist nun an der Wiener Börse ein weiteres Vehikel für digitale Assets verfügbar: Es handelt sich um das 15 FiCAS Active Crypto ETP (ISIN CH0548689600/ WKN A3GQYG), so die Experten von "FONDS professionell".Anleger würden dabei in einen aktiv gemanagten Korb investieren, der die 15 größten Kryptowährungen enthalte. Nach Unternehmensangaben handele es sich um das weltweit erste aktiv gemanagte Exchange Traded Product, das auf Kryptowährungen setze (Krypto-Asset-ETP). ...

