Ether habe große Chancen, Bitcoin als dominantes Krypto-Wertpapier in den Schatten zu stellen. Das sagen die Investmentbanker von Goldman Sachs in einer Investorennotiz. Bitcoins initialer Vorteil könnte sich totlaufen und technisch interessantere Lösungen, allen voran der Smart-Contracts-Marktführer Ethereum, könnten den noch führenden Kryptowert an der Spitze ablösen - ja, sogar in den Schatten stellen. Investmentbanker sehen Ethereum in einer Reihe von Bereichen deutlich vorn Diese starke Prognose stammt nicht von irgendwem, sondern den Finanzexperten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...