Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Kranich Airline Lufthansa. Die Platzierung von 50 Prozent der Anteile der Erben von Heinz Hermann Thiele ist abgeschlossen. Bei den Verkäufen steht die Deutsche hoch im Kurs, so hoch wir seit 2018 nicht mehr. Zumindest war das gestern der Fall, denn heute sehen wir Gewinnmitnahmen im Bankensektor - europaweit.