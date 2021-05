Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Jyske Invest - mergers

The mergers below will take effect on Nasdaq Copenhagen. The last day of trading UCITS-shares in the discontinuing sub-funds is 28 May 2021. Merger 1 Discontinuing sub-fund ISIN: DK0016105703 ---------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Favorit Obligationer KL ---------------------------------------------------------- Last day of trading: 28 May 2021 ---------------------------------------------------------- Short name: JYIFOBKL ---------------------------------------------------------- Orderbook ID: 39092 ---------------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0060185726 ----------------------------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-obligationer KL ----------------------------------------------------------------------------- Short name: JYIHRVKL ----------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 68603 ----------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Merger 2 Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010267715 --------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Danske Aktier KL --------------------------------------------------- Last day of trading: 28 May 2021 --------------------------------------------------- Short name: JYIDKAKL --------------------------------------------------- Orderbook ID: 3794 --------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010243104 ------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Europæiske Aktier KL ------------------------------------------------------- Last day of trading: 28 May 2021 ------------------------------------------------------- Short name: JYIEUAKL ------------------------------------------------------- Orderbook ID: 3796 ------------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010264027 ---------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Globale Aktier KL ---------------------------------------------------- Last day of trading: 28 May 2021 ---------------------------------------------------- Short name: JYIGLOKL ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 3798 ---------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060208791 -------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Globale Aktier SRI KL -------------------------------------------------------- Last day of trading: 28 May 2021 -------------------------------------------------------- Short name: JYIGASRIKL -------------------------------------------------------- Orderbook ID: 74028 -------------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010251396 ------------------------------------------------ Name: Jyske Invest USA Aktier KL ------------------------------------------------ Last day of trading: 28 May 2021 ------------------------------------------------ Short name: JYIUSAKL ------------------------------------------------ Orderbook ID: 3803 ------------------------------------------------ Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010277862 ---------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Favorit Aktier KL ---------------------------------------------------- Last day of trading: 28 May 2021 ---------------------------------------------------- Short name: JYIFAVKL ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 12434 ---------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0061413317 ----------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ----------------------------------------------------------- Short name: JYIBDA ----------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 210727 ----------------------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=861440