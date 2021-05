Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.05.2021 / 17:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Olaf Nachname(n): Schermeier

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005785802

b) Art des Geschäfts

Ausübung von Aktienoptionen auf Fresenius Medical Care-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf von Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 66,40 EUR 21115,20 EUR 66,36 EUR 21766,08 EUR 66,34 EUR 19769,32 EUR 66,30 EUR 22873,50 EUR 66,30 EUR 39514,80 EUR 66,34 EUR 20300,04 EUR 66,36 EUR 20770,68 EUR 66,38 EUR 796,56 EUR 66,38 EUR 5244,02 EUR 66,38 EUR 11682,88 EUR 66,40 EUR 16799,20 EUR 66,40 EUR 1859,20 EUR 66,40 EUR 17396,80 EUR 66,40 EUR 1593,60 EUR 66,42 EUR 20125,26 EUR 66,42 EUR 996,30 EUR 66,42 EUR 17402,04 EUR 66,36 EUR 28203,00 EUR 66,38 EUR 16063,96 EUR 66,38 EUR 1792,26 EUR 66,38 EUR 4181,94 EUR 66,38 EUR 7965,60 EUR 66,34 EUR 4577,46 EUR 66,30 EUR 17768,40 EUR 66,30 EUR 29768,70 EUR 66,30 EUR 20553,00 EUR 66,30 EUR 25459,20 EUR 66,32 EUR 928,48 EUR 66,32 EUR 22615,12 EUR 66,32 EUR 5570,88 EUR 66,32 EUR 14988,32 EUR 66,32 EUR 4244,48 EUR 66,32 EUR 2122,24 EUR 66,32 EUR 14988,32 EUR 66,26 EUR 29684,48 EUR 66,28 EUR 17763,04 EUR 66,26 EUR 4836,98 EUR 66,26 EUR 15306,06 EUR 66,28 EUR 28699,24 EUR 66,24 EUR 10002,24 EUR 66,24 EUR 1258,56 EUR 66,24 EUR 6292,80 EUR 66,24 EUR 11724,48 EUR 66,22 EUR 11985,82 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 66,33 EUR 619350,54 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-05-25; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

