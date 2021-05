Der Dow Jones Industrial Index hat seine jüngste Erholungsbewegung an einer Preisschwelle unterbrochen, die schon in den vergangenen Tagen abschreckend wirkte. Die Prognose bleibt nach dem Richtungswechsel in der Vorwoche dennoch neutral bis positiv. Von Andreas Büchler. Der Dow kommt auch im neuesten Anlauf nicht - oder zumindest nicht ohne Pause - an der 34.500er-Marke vorbei. Rund 1.000 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...