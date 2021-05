- Aktenzeichen WvAw-2021-07 -



Anhörungsschreiben vom 06.04.2021- Aktenzeichen WvAw-2021-07 -fürUnited Power Technology AG, Eschborn (ISIN: DE000A1EMAK2)Vorstand/AufsichtsratMergenthalerallee 10-1265760 Eschborn

Gemäß § 1 HessVwZG vom 14.02.1957 in der derzeit gültigen Fassung i. V. m. § 10 VwZG vom 12.08.2005 in der derzeit gültigen Fassung wird dasöffentlich zugestellt, da die vorgenannte Gesellschaft postalisch nicht zu erreichen ist.Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Deutsche Börse AG (www.deutsche-boerse.com). Das Anhörungsschreiben gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt auch die Anhörungsfrist, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.Das Anhörungsschreiben liegt bei der Deutsche Börse AG, dem Rechtsträger der Frankfurter Wertpapierbörse, Abteilung Listing Services, EA 11 301, Mergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, für den Empfänger offen und kann vom Empfänger eingesehen oder abgeholt werden.Frankfurt am Main, den 26. Mai 2021Frankfurter WertpapierbörseGeschäftsführungIm Auftrag gez. Müller, gez. Barsuhn