Roscan Gold erweitert sein Gold-Portfolio in Westafrika und kauft per Optionsvereinbarung das Bantanko-Projekt hinzu. Der Verkäufer ist eine lokale Gesellschaft.

Roscan Gold kauft weiteres Goldprojekt hinzu

Roscan Gold (0,49 CAD, 0,32 Euro; CA77683B1076) weitet sein Gold-Portfolio aus. Die Kanadier gaben eine Optionsverienbarung zum Erwerb der Liegenschaft "Bantanko Est, Cercle de Kenieba" in der Kayes Region von Mali bekannt. Verkäufer ist die lokale Gesellschaft Harmattan Consulting SARL. Roscan sichert sich die Option, 100 Prozent an dem Projekt zu erarbeiten. Mit der Vertragsunterzeichnung erhält der Verkäufer 20 Mio. Westafrikanische Franc (CFA), also umgerechnet 45.367,77 CAD sowie 90.731 Roscan-Aktien. Weitere 27,5 Mio. CFA sowie Aktien im gleichen Wert sind in einem Jahr fällig. Zudem wurden Zahlungen für das Erreichen bestimter Meilensteine wie ...

