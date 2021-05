WOCHENVORSCHAU: Termine bis 09. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 09. Juni:

DONNERSTAG, DEN 27. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VTG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk

14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung (online) 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS Investor Day (online) (bis 28.5.)

DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen

FRA: Korian, Hauptversammlung (online)

ITA: Autogrill, Q1-Umsatz

USA: Medtronic, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Science Day

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/21

08:00 DEU: Destatis: Überschuldung von Privatpersonen Jahr 2020 08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 04/21 (experimenteller Frühindikator)

08:00 CHE: Handelsbilanz 04/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab) 14:30 USA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: BUSINESS DAY des Handelsblatt Wasserstoff-Gipfels (letzter Tag) 09:00 DEU: Online-Präsentation des MINT-Frühjahresreports 2021 im Rahmen einer Diskussionsrunde 10:00 DEU: Online-Pk zur Umschlagentwicklung des Hamburger Hafens im ersten Quartal 2021 EUR/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz

Themen u.a.: Covid-19, Klimawandel, digitale Transformation, Partnerschaftsabkommen, Zusammenarbeit in indo-pazifischer Region. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt. (11.00 h Pk) 11:00 DEU: BGH klärt: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt? 11:45 DEU: Offizielle Einweihung der Stromleitung Nordlink von Schleswig-Holstein nach Norwegen (online) + Unter anderem mit

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),

- der norwegischen Premierministerin Erna Solberg,

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),

- Daniel Günther (CDU), Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein - Jan Philipp Albrecht (Grüne), Energiewendeminister in Schleswig-Holsteins + 13.00 Pk Altmaier

+ 13.25 Pk Günther/Albrecht

11:45 DEU/FRA: Virtuelles Pressestatement mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Frankreichs Minister für Wirtschaft und Finanzen, Bruno Le Maire im Anschluss an den deutsch-französischen Wirtschafts- und Finanzrat 12:00 DEU: Konferenz des Netzwerks "Global Solutions Initiative" zur Neuausrichtung der internationalen Politik in der Post-Covid-Welt Die "Global Solutions Initiative" berät internationale Organisationen wie die G20 oder die OECD zu Fragen globaler Probleme wie Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit oder Migration. + 11.00 Pk

+ 14.00 Beitrag Gesundheitsminister Jens Spahn

+ 15.00 Beitrag Finanzminister Olaf Scholz

+ 16.00 Beitrag EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis + 17.15 Beitrag Umweltministerin Svenja Schulze

14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Impfgipfel der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs + 12.30 Statement FDP-Generalsekretär Volker Wissing

+ Pk im Anschluss an die Beratungen

+ 18.00 Statement der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) DEU/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt. 18.00 EUR: Pk EU-Ratstreffen Wettbewerb

FREITAG, DEN 28. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Total, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 05/21

07:00 FIN: BIP Q1/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/21

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:30 SWE: BIP Q1/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Türkei

SONSTIGE TERMINE

EUR: EMA voraussichtlich Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren 10:30 DEU: Online-Dialog "Digitaler Wandel in der Beruflichen Bildung" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 13:00 DEU: "Global Solution Summit" u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Börsenhandel (bis 20.00 h) MONTAG, DEN 31. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: DWS, Online-Pk "Halbjahres-Marktausblick 2021" u.a. mit Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/21 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/21

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 04/21

07:00 EST: BIP Q1/21

08:00 DNK: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/21 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/21 10:00 POL: BIP Q1/21 (endgültig)

10:30 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q1/21 (endgültig)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/21

11:00 EUR: OECD Economic Outlook

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q1/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

19:30 DEU: Zukunftsgespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Bundestagskandidaten der SPD Berlin FIN: Green Week 2021. Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik. Die Eröffnungsveranstaltung findet in Lahti (Finnland) statt, die Konferenz selber wird aber nur online durchgeführt. HINWEIS:

GBR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 01. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

11:00 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Dell, Q1-Zahlen

USA: Zoom Video, Q1-Zahlen

USA: HP Enterprise, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 LTU: BIP Q1/21 (endgültig)

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 04/21

09:00 CHE: BIP Q1/21

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 ITA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 04/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/21

MITTWOCH, DEN 02. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 04/21 11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online)

14:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP "SAPPHIRE NOW" (bis 03.06.2021) Keynote mit CEO Christian Klein USA: F8 Refresh- Online-Version der Facebook-Entwicklerkonferenz USA: Pkw-Absatz 05/21



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/21

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Russlandtag digital - größtes deutsch-russisches Wirtschaftstreffen 13:30 DEU: Digitales Branchengespräch "Luftfracht und Klimaschutz" GBR: Online-G7-Impfgipfel zur Stärkung des Vertrauens in Impfstoffe RUS: Internationales Wirtschaftsforum SPIEF mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sankt Petersburg DONNERSTAG, DEN 03. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP "SAPPHIRE NOW" (letzter Tag)

DEU: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 05/21

NLD: Adyen, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/21

08:00 RUS: PMI Dienste 05/21

09:15 ESP: PMI Dienste 05/21

09:45 ITA: PMI Dienste 05/21

09:50 FRA: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/21

14:30 USA: Produktivität Q1/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 05/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu einer Klage Ungarns gegen eine Entschließung des Europäischen Parlaments 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in Deutschland FREITAG, DEN 04. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung

USA: Pharmakonferenz ASCO 2021 (online, bis 8.6.)

USA: Netflix, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SVK: BIP Q1/21 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q1 1/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Schweden, Malta

EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei, Russland

SONSTIGE TERMINE

GBR: Treffen der G7-Finanzminister in London

MONTAG, DEN 07. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (online)

USA: Pharmakonferenz ASCO 2021 (online, bis 8.6.)

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 05/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 05/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/21

08:00 FIN: Handelsbilanz 04/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 04/21

10:30 DEU: Sentix-Investorvertrauen 06/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 05/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Digitale Eröffnung der Bosch Halbleiterfabrik Dresden + 13.00 Pk mit Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, und Harald Kröger, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH + 14.30 Eröffnungsfeier, u. a. im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer 17:30 DEU: Sat.1-Sommerinterview 2021 mit Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz DIENSTAG, DEN 08. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update Halbjahr 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, 12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung (online)



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/21

01:50 JPN: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 04/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 04/21

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 04/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 04/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/21 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Industrieproduktion 04/21

14:30 USA: Handelsbilanz 04/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 Digital: Future Mobility Summit 2021 u.a. mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und VDA-Präsidentin Hildegard Müller MITTWOCH, DEN 09. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: VCI, Q1-Konjunkturbericht

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online()

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Mueller - Die lila Logistik, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Blanco, Jahres-Pk (online)

TERMINE KONJUNKTUR

PLD: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 04/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/21

08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Eröffnung digitale Fachtagung "Anlagenbau und -betrieb der Zukunft" des Fraunhofer Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) °

