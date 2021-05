EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ordentliche Generalversammlung am 26. Mai 2021 beschliesst Anpassung der Gesellschaftsstatuten und Verkauf der Liegenschaft



26.05.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad Hoc Mitteilung



ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ordentliche Generalversammlung am 26. Mai 2021 beschliesst Anpassung der Gesellschaftsstatuten und Verkauf der Liegenschaft Solothurn, 26. Mai 2021 - In den Räumlichkeiten der ACRON AG, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich, Schweiz, hat heute ab 14:00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (BX: AHAN; ISIN: CH0102012843) stattgefunden. Die Generalversammlung hat die Streichung des Artikels 5a "Öffentliches Kaufangebot -Opting-out" der Gesellschaftsstatuten und den Verkauf der Liegenschaft in Buchs beschlossen. Mit der ersatzlosen Streichung des Artikels 5a der Statuten, ist ein Erwerber von Aktien, der mit dem Erwerb 33? der Stimmrechte an der Gesellschaft überschreitet, zu einem öffentlichen Kaufangebot nach Artikel 135 Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz) verpflichtet. Daneben wurden auch die übrigen Anträge des Verwaltungsrates von den Aktionären genehmigt.

Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft war auf das Halten und Verwalten zweier Investitionsliegenschaften ausgelegt. Seit Dezember 2007 hält die ACRON HELVETIA I die Büro- und Logistikimmobilie in Buchs, Kanton Zürich. Zum 1. Januar 2009 fusionierte die Gesellschaft mit der Südpark Zuchwilerstrasse Immobilien AG. Damit einhergehend hielt sie bis zum 27. März 2020 als zweite Investitionsliegenschaft eine Büroliegenschaft in Solothurn. Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN) an der BX Swiss AG kotiert.

www.acron-helvetia1.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ordentliche Generalversammlung am 26. Mai 2021 beschliesst Anpassung der Gesellschaftsstatuten und Verkauf der Liegenschaft

Ende der Ad-hoc-Mitteilung