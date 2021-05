Tagesausblick für 27.05.: DAX fällt wieder zurück, Shell wird zu Klimaschutz verdonnert

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach einem festeren Start sind die Gewinne am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch im Handelsverlauf erneut abgebröckelt. Der DAXfiel wieder unter die Marke von 15.500 Punkten zurück, an der der Leitindex bereits mehrfach gescheitert war. Am Dienstag hatte der DAX ein neues Allzeithoch bei 15.568,60 Zählern erreicht, war aber im weiteren Handelsverlauf ebenfalls wieder unter 15.500 Punkte gerutscht. Die weltweit wichtigsten Staaten sind offenbar kurz davor, sich auf eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen zu einigen. Er habe ein sehr gutes Gefühl, "dass wir uns in nur ein paar Wochen auf eine Revolution in der internationalen Besteuerung einigen werden", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire.

Unternehmen im Fokus

Der britisch-niederländische Öl- und Erdgaskonzernist von einem Gericht in Den Haag dazu verpflichtet worden, seinen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid bis 2030 um netto 45 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Sieben Umweltorganisationen und mehr als 17.000 Bürger hatten Shell wegen Verstößen gegen die globalen Klimaziele verklagt. Die Reedereikauft angesichts einer deutlich gestiegenen Nachfrage weitere Container. Man habe 60.000 TEU Standardcontainer in China bestellt, teilte Hapag-Lloyd am Mittwoch mit. Insgesamt erweitert sich die Containerflotte damit auf 210.000 Container. "Die Nachfrage ist weiterhin sehr hoch, die Bereitstellung von Container Equipment ist aktuell eine der größten Herausforderungen unserer Industrie", sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklima für Juli

USA - Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April

USA - BIP 1. Quartal (2. Veröffentlichung)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Schwebende Hausverkäufe

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.502/15.569 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX setzte, wie gestern präferiert, die eingeleitete Konsolidierung auch im heutigen Handel fort, wobei die Unterstützung bei 15.311 Punkten bei Weitem nicht erreicht wurde. Nach gutem Beginn setzten Gewinnmitnahmen ein. Dieses Muster ist bereits aus der Vorwoche bekannt.

Die Chartmarken bleiben folglich unverändert. Eine erste Unterstützung wartet bei 15.311 Punkten. Im großen Bild wird es im Wochenverlauf wichtig sein, die Tiefs um 14.845 Punkte zu halten, damit die Range weiter Bestand hat. Unter 14.845 Punkten entstehen Verkaufssignale. Auf der Oberseite liegt ein erstes Trendziel im Falle neuer Hochs bei 15.895 Punkten. Die Marke um 15.500 Punkte dient als Widerstand.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 26.04.2021- 26.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2016- 26.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5YJ4 6,36 10.800 16.000 15.07.2021 DAX Index HR5FAE 6,28 13.200 15.800 17.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.05.2021; 17:50 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

