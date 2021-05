EE Raymond Yin und Steven Shackell über den wachsenden GaN- und SiC-Markt

Mouser Electronics Inc. hat heute die zweite Ausgabe des preisgekrönten Empowering Innovation Together-Programms und des The Tech Between Us-Podcasts veröffentlicht. In der zweiten Episode stehen die Themen Leistungsmanagement und das Potenzial von Materialien mit breiter Bandlücke im Fokus. Der Podcast ist über die Mouser-Website, Alexa, Apple Podcasts, iHeartRadio, Pandora und Spotify abrufbar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210526005906/de/

Jeden Monat wirft die Serie einen Blick auf revolutionäre Technologien, die unsere moderne Gesellschaft prägen. Zu diesem Anlass werden Podcasts, Videos, Blogs, Artikel und Infografiken bereitgestellt, die sich um zentrale Technologietrends der Gegenwart drehen.

In der aktuellen Episode spricht Raymond Yin, Mouser Director of Engineering Content, mit Steven Shackell, Product Line Manager für Siliziumkarbid und Galliumnitrid bei ON Semiconductors, über die neuesten Bauelemente mit breiter Bandlücke. Neben einer Definition, wann ein Halbleiter eine "breite Bandlücke" aufweist, geben die beiden interessante Einblicke in die Anwendungsmöglichkeiten, Vorteile und Einschränkungen der Technologie für das Leistungsmanagement-Design.

"Die neueste Ausgabe des EIT-Programms zeigt Ingenieuren auf, was die Zukunft im Bereich Leistungsmanagement bereithält", so Glenn Smith, President and CEO of Mouser Electronics. "Der Energiebedarf steigt kontinuierlich. Der große Bandabstand bietet enormes Potenzial für eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz und wird die Zukunft von Halbleitern entscheidend prägen."

Zu den zukünftigen Tech-Themen der EIT-Reihe 2021 gehören künstliche Intelligenz, Automatisierung und vieles mehr. Darüber hinaus werden Produkttechnologien wie Sensoren, HF und Wireless unter die Lupe genommen. Das Programm stellt verschiedene neue Produktentwicklungen vor und enthüllt technologische Entwicklungen, die man kennen muss, um mit neuen Markttrends Schritt zu halten.

Die zweite Ausgabe des Empowering Innovation Together-Programms 2021 wird von Mousers geschätzten Herstellerpartnern Infineon Technologies, ON Semiconductor und Wolfspeed gesponsert.

Mousers 2015 ins Leben gerufene Empowering Innovation Together-Programm zählt zu den branchenweit renommiertesten Programmen über elektronische Bauelemente. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.de/empowering-innovation-de und folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

