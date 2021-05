Kostenlose virtuelle Veranstaltung über die Zukunft von Postgres im Unternehmen

EDB, einer der führenden Entwickler von PostgreSQL hat die vollständige Referentenliste für die Postgres Vision 2021 veröffentlicht. Die jährliche Veranstaltung findet virtuell am 22. und 23. Juni statt. Suzette Kent, ehemalige Federal CIO, spricht in ihrer Keynote-Rede über die digitale Transformation im öffentlichen und privaten Bereich. Anschließend referiert Ed Boyajian, President und CEO von EDB, in seiner Keynote-Rede über Postgres als Zukunft von Technologie und Wirtschaft. Die Anmeldung für die zweitägige Veranstaltung ist kostenlos und kann hier vorgenommen werden.

Die Zukunft heißt Postgres

Postgres erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn die Technologie bietet den entscheidenden Reifegrad, den Unternehmen für die Transformation ihres Geschäfts benötigen. Im Jahr 2020 wurde Postgres als Datenbankmanagementsystem (DBMS) des Jahres ausgezeichnet und ist bei Entwicklern weltweit eines der am häufigsten verwendeten und beliebtesten DBMS-Systeme.

Postgres Vision ist die führende, auf Unternehmen ausgerichtete Postgres-Veranstaltung. Letztes Jahr war das Event mit über 4.000 registrierten Teilnehmern die größte aller Postgres-Konferenzen. Die Postgres Vision 2021 steht unter dem Motto "The Future is Postgres" und bietet Sitzungen über globale Zeitzonen hinweg mit Sprechern von Unternehmen wie beispielsweise ACI Worldwide, Ericsson und Borsa Italiana.

"Postgres ist aktuell die transformativste Open-Source-Technologie der Welt", so EDB-Präsident und CEO Ed Boyajian. "Auf der Postgres Vision erfahren IT-Entscheider, Entwickler, Datenbankadministratoren und andere, warum die erfolgreichsten Unternehmen Postgres anderen Datenbanken und Plattformen vorziehen, wenn es darum geht, die Kontrolle über ihre Daten zurückzugewinnen."

Programm und Tracks

Die Postgres Vision 2021 bietet Tracks, die den Einsatz von PostgreSQL im Unternehmen, PostgreSQL und aufkommende Technologien wie z. B. Kubernetes und Hybrid Cloud sowie auf Entwickler fokussierte Themen wie KI und maschinelles Lernen behandeln. Ein Track für die PostgreSQL-Community enthält Beispiele aus der Praxis, PostgreSQL-Feature-Updates und technische Anleitungen.

Zu den Highlights der Sitzungen zählen:

Suzette Kent, ehemals Federal Chief Information Officer, eröffnet die zweitägige Veranstaltung mit einer Keynote-Rede, in der sie über ihre praktischen Erfahrungen beim Einsatz von Open-Source- und Cloud-Technologien für die globale digitale Transformation berichtet.

Ed Boyajian, President und CEO von EDB, referiert in seiner Keynote-Rede über das explosive Wachstum von Postgres und erläutert, weshalb sich Unternehmen bei der Transformation ihres Geschäfts für Postgres entscheiden.

Priyanka Sharma, General Manager der Cloud Native Computing Foundation (CNCF), spricht über Cloud Native Computing-Modelle im Unternehmen.

Ron Miller, Enterprise Reporter von TechCrunch, leitet eine Podiumsdiskussion über die Zukunft von Daten in einer cloudnativen Welt.

Bruce Momjian, Vice President, Postgres-Verfechter bei EDB, referiert über Data Horizons mit Postgres.

Rufen Sie das vollständige Programm der virtuellen Veranstaltung Postgres Vision 2021 hier ab.

Anmeldung

Nehmen Sie virtuell von überall auf der Welt an der Postgres Vision 2021 teil, indem Sie sich jetzt kostenlos registrieren.

Über EDB

PostgreSQL wird zunehmend zur Datenbank der Wahl für Unternehmen, die Innovationen fördern und ihr Geschäft beschleunigen wollen. Die Unternehmenssoftware von EDB erweitert PostgreSQL und hilft unseren Kunden, sowohl vor Ort als auch in der Cloud das volle Potenzial der Software auszuschöpfen. Und unser globaler 24x7-Support, professionelle Dienstleistungen und Schulungen helfen unseren Kunden, Risiken zu kontrollieren, Kosten zu verwalten und effizient zu skalieren. Mit 16 Niederlassungen weltweit betreut EDB über 5.000 Kunden, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Behörden, Medien und Kommunikation sowie Informationstechnologie. Weitere Informationen über PostgreSQL für Menschen, Teams und Unternehmen erhalten Sie unter EDBpostgres.com.

