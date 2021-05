Die neue Website soll potenzielle Studenten aus der Region, die einen Abschluss in den Wirtschaftswissenschaften anstreben, besser unterstützen.

RESTON, Va., May 26, 2021, bekannt gegeben. GMAT ist die am häufigsten verwendete Prüfung für die Aufnahme an Business Schools und wird weltweit von mehr als 7.000 Business-Studiengängen akzeptiert. Auch für den großen Bewerber-Pool in der Region China ist GMAT seit mehr als sechs Jahrzehnten ein führendes Bewertungsinstrument.



GMAC hat das wachsende Interesse an einem Management-Studium (GME, Graduate Management Education) erkannt und bietet jetzt eine Microsite für potenzielle Studenten aus der Region, damit diese schneller und bequemer in ihrer Muttersprache auf genaue, umfassende und verbindliche Informationen über GMAT und GME zuzugreifen können. Die chinesische GMAT-Website, die lokalisierte und spezifische Inhalte bietet, sowie das offizielle WeChat-Konto von GMAT, das Anfang des Jahres eingeführt wurde, sind wichtige digitale Plattformen, die eine Verbindung zwischen den chinesischen Talenten und den weltweit führenden Business Schools in der Region und im Ausland herstellen und stärken und damit eine Informationslücke auf dem Markt schließen.

"China hat sich im Laufe der Jahre zur zweitgrößten Region für GMAT nach den USA entwickelt", so Sangeet Chowfla, President und CEO von GMAC. "Da die Verfügbarkeit von Impfstoffen steigt und sich damit die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung erhöht, erwarten wir mehr Mobilität und freuen uns darauf, dass immer mehr chinesische Studenten im eigenen Land oder im Ausland ihren Weg zum wirtschaftswissenschaftlichen Studium beginnen und fortsetzen und von den neuen chinesischsprachigen Plattformen, die wir heute anbieten, profitieren können."

Laut dem Bericht der GMAC aus dem Jahr 2021 mba.com Prospective Students Survey Report , der im März veröffentlicht wurde, hat sich die Besorgnis um die Auswirkungen von COVID-19 im Laufe der Zeit verringert. Insbesondere ist der Anteil der chinesischen Befragten, die angaben, extrem oder sehr besorgt zu sein, von 71 Prozent im Juli 2020 auf 48 Prozent im November letzten Jahres gesunken. Zudem stellte der Bericht fest, dass die chinesischen Befragten, die vorhaben, einen MBA im Ausland zu verfolgen, ihre ursprünglichen Pläne trotz der Pandemie nicht geändert haben. Von diesen möchten 89 % ihren MBA in den USA und 55 % in Großbritannien absolvieren, womit diese beiden Länder zu den wichtigsten Zielen zählen, die in Betracht gezogen werden.

"Das Interesse und der Wunsch angehender chinesischer Wirtschaftstalente, ein Studium im Bereich Management zu absolvieren, sind nicht zurückgegangen, sondern wurden nur vorrübergehend aufgeschoben", so Yuan Ding, Vice President und Dean von CEIBS und Vorstandsmitglied von GMAC. "Die offizielle chinesische GMAT-Website wird dazu beitragen, eine Verbindung zwischen chinesischen Wirtschaftstalenten und Business Schools weltweit herzustellen, damit keine Talente unentdeckt bleiben."

Mehr als sieben Millionen Bewerber auf ihrem Weg zu einem Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften besuchten mba.com , das Flaggschiff-Portal von GMAC für Ressourcen und Informationen zum Studium, um sich über mögliche Business Schools zu informieren, sich auf Prüfungen vorzubereiten und dafür anzumelden sowie Ratschläge zum Zulassungsprozess zu erhalten. GMAC ist bestrebt, die Ziele chinesischer Studenten zu unterstützen, die sich auf die GMAT-Prüfung vorbereiten und sich dafür anmelden möchten.

Über GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. GMAC wurde 1953 gegründet und entwickelt Lösungen, über die sich Business Schools und Kandidaten gegenseitig entdecken, bewerten und miteinander vernetzen können.

GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Tools für die Anwerbung sowie Assessments im Bereich postgradualer Management-Studiengänge sowie Tools, Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidaten während ihrer Zeit an der Hochschule begleiten. Die Prüfung Graduate Management Admission Testund The MBA Tour sind Tochtergesellschaften von GMAC, einem globalen Unternehmen mit Niederlassungen in China, Indien, Großbritannien und den USA.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .