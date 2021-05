Der Aktienhandel war heute überwiegend ruhig, es fehlte an stärkeren Impulsen. Die Geschäftszahlen von Curevac konnten den Aktienkurs kaum bewegen, dagegen konnte K+S deutlich zulegen. Die Aktie von Steinhoff International profitierte heute kaum vom Pepco-Börsengang, und die Aktie von Heidelberger Druck konsolidiert die jüngsten starken Gewinne.Der DAX schloss heute nach impulsarmem Handel 15 Punkte tiefer bei 15.451 Zählern. Damit ist die Richtungsentscheidung, welche sich aus einem signifikanten Impuls ableiten lässt, weiter offen. In New York ...

