Dem US-Jobvermittler ZipRecruiter ist am heutigen Mittwoch der Sprung aufs Parkett geglückt. Der Börsengang erfolgte in Form eines Direct Lisiting - ebenfalls wie Coinbase und Spotify. Das Unternehmen erreichte dabei eine Bewertung von 2,4 Milliarden Dollar und lag damit deutlich unter der erwarteten 3-Milliarden-Bewertung.Der Referenzpreis für die Aktien des Online-Stellenmarktes lag bei 18 Dollar. Zu Handelsbeginn am Mittwoch kletterte die ZipRecruiter-Aktie um 18,5 Prozent nach oben und lag im ...

