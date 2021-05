Der US-Zahlungsdienstleister PayPal plant weitere Funktionen für Krypto-Nutzer. Am Mittwoch hat das US-Unternehmen verkündet, dass neben dem bisherigen Krypto-Handel in Zukunft auch die Auszahlung von Coins an Drittanbieter-Wallets möglich sein soll.PayPals Blockchain-Experte Jose Fernandez da Ponte sagte am Mittwoch auf der CoinDesk's Consensus 2021 Konferenz, dass eine Abhebungsfunktion in Arbeit sei. Derzeit lässt PayPal die Nutzer keine Kryptowährung außerhalb der Plattform transferieren, obwohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...