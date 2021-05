Nach dem fulminanten Börsendebüt der Coinbase-Aktie hat die Handelsplattform für Digitalwährungen deutlich an Wert eingebüßt. Geht es nach Wedbush Securities muss dies jedoch nicht so bleiben.? Wedbush Securities startet Coinbase mit "Overweight"? Auch Goldman Sachs ist bullish eingestellt? Erfolg von Coinbase eng mit Zukunft von Kryptowährungen verknüpftMit dem jüngsten Kursrutsch bei Cyberdevisen rund um Bitcoin & Co. kam auch die Krypto-Handelsplattform Coinbase unter Druck. ...

